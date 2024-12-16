Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал с осторожностью относиться к информации, опубликованной западными СМИ.

В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал недавнюю публикацию издания Financial Times (FT) о том, что в 2018-2019 годах Центральный банк Сирии отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными.

Карасин выразил мнение, что публикация может иметь манипулятивный характер и быть направлена против президента Сирии Башара Асада и России. Он отметил необходимость проверки достоверности представленной информации и ее истинных намерений.

«На мой взгляд, то, что это опубликовано в Financial Times, — это классическая операция по внедрению в медийное пространство выгодной версии для того, чтобы манипулировать ею, давать соответствующие оценки, соответствующие трактовки», — отметил Карасин.

В материале FT говорится, что внутренняя валюта Сирии достигала критически низкого уровня, из-за чего правительство Асада было вынуждено отправить в Россию две тонны купюр номиналом 100 долларов и 500 евро — общая сумма составила около 250 млн долларов.

Карасин указал, что подобные заявления могут искажать реальные события и подрывать доверие к установленным связям между странами.

Ранее сенатор Григорий Карасин заявил, что считает малосерьезным требование Владимира Зеленского о членстве в НАТО к новоизбранному президенту США Дональду Трампу.