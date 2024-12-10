Сенатор Карасин считает малосерьезным требование Зеленского о членстве в НАТО к Трампу

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказал мнение, что требование президента Украины Владимира Зеленского к новоизбранному главе США Дональду Трампу о членстве страны в НАТО выглядит несерьезным, сообщила «Лента.ру».

Собеседник отметил, что именно желание Украины стать членом НАТО спровоцировало ухудшение отношений между Кремлем и Киевом, что стало причиной многих актуальных на данный момент проблем не только в России, но и во всем мире.

«Мы категорически против того, чтобы Украина была натовским государством», — сказал сенатор.

Сенатор Карасин напомнил, что российский лидер Владимир Путин четко дал понять отношение Кремля к вхождению соседней страны в НАТО. Украина должна сохранять свой нейтральный статус, оставаясь внеблоковым и безъядерным государством.

«Наша позиция не изменилась, и поэтому такие самоубийственные для Украины предложения, которые сейчас вынашивает и озвучивает Зеленский, они просто малосерьезны и трагично звучат для будущего Украины», — заявил российский сенатор Карасин.

Политик призвал обратить внимание на детали встречи Трампа и Зеленского, которая состоялась во Франции. Мероприятие прошло быстро. По мнению Карасина, новоизбранный президент США показал свое отношение к Зеленскому. Он не придавал его особе должного уважения.

Ранее сообщалось, что в Париже Зеленский требовал от Трампа пригласить Украину в НАТО.