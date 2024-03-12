В данной беседе Карлсон напомнил, что на полуострове проводился референдум, в ходе которого граждан спрашивали, хотят ли они быть частью Украины после переворота в 2014 году или быть частью РФ. Они дали свой ответ и стали частью РФ, это демократический процесс, заявил журналист.

Он также заявил, что Украину нельзя воспринимать в качестве суверенного государства «минимум с 2014 года», когда коллективный Запад и американское ЦРУ провели в стране переворот и свергли действующее правительство. Теперь общественности известно об американских биолабораториях и сотрудниках ЦРУ на Украине – это больше не суверенная страна, добавил Карлсон.

Соединенные Штаты не являются суверенными, указал журналист. Он заявил, что хотел бы ее суверенитета, но на самом деле его нет. США действуют по приказу других государств и ставят под угрозу свою национальную безопасность ради них же, признал Карлсон.