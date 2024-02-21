Вся отправка военной и иной помощи Киеву из Соединенных Штатов ведется не для того, чтобы дать возможность ей победить. Это является масштабной операцией по отмыванию денег. Такую точку зрения американский журналист Такер Карлсон изложил во время интервью интернет-изданию изданию Blaze.

По его мнению, никакие деньги не дадут одержать Украине верх в военном противостоянии с Россией. Все изначально задумывалось совсем не для этого.

«Ни один честный человек не думает, что это сработает. Это операция по отмыванию денег», - указал он.

Карлсон добавил, что очень многие люди зарабатывают на украинском конфликте неплохие деньги. Именно поэтому даже те 60 миллиардов, которые будут выделены Киеву, ничего не изменят. Они ведут только к затягиванию боевых действий и новым смертям украинцев.

Ранее Такер Карлсон отметил, что уровень жизни простых американцев постепенно снижается. Это становится заметным в Москве, где особенно становится виден уровень бесхозяйственности американских лидеров.