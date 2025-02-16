Карлсон рассмеялся Орбану в лицо после слов о «Северных потоках»

Такер Карлсон во время интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном посмеялся над его заявлением о диверсии на «Северных потоках». Фрагмент американский журналист разместил на своем сайте.

Орбан заявил о нерешительности Германии после инцидента на газопроводах. Журналист спросил гостя, почему НАТО еще существует и проявляет единство после того, как один из участников, США, позволил случиться акту промышленного терроризма.

«Если бы это случилось с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения. Но, понимаете, это Германия», — заявил Орбан.

Присутствующие на интервью и сам Такер Карлсон посмеялись над шуткой, которая ярко продемонстрировала очевидное многим равнодушие ФРГ к происходящим диверсиям союзной страны альянса.

Напомним, что Такер Карлсон спрашивал Владимира Путина о том, кто взорвал газопроводы СП. На это российский глава со смехом ответил «Вы, конечно». Он добавил, что у ЦРУ нет алиби, а искать нужно тех, кто располагал возможностями и кому это было наиболее выгодно.

Ранее Орбан заявил, что Запад оставит Украину одну без поддержки.