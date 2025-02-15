Орбан заявил, что Запад оставит Украину одну без поддержки

Западные страны рано ли поздно оставят Украину без поддержки, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, со стороны Украины было ошибкой доверять Западу и полагать, что он вечно будет ее поддерживать.

«Поэтому я уверен, что рано или поздно их оставят одних. И скажут: ребята, война окончена, финансовая поддержка окончена, военная поддержка окончена, давайте заключим сделку», - сказал Орбан.

Запад в таком случае объяснит Украине, что «не хотел бы рисковать Третьей мировой войной и прямым военным конфликтом с Россией».

Орбан также встревожен тем, Украина получила от Запада огромные объемы западного вооружения, отметив, что после завершения военных действия у Запад появится «проблема под названием Украина».

Ранее сообщалось о том, что Орбан назвал Трампа торнадо, который все перевернул в Евросоюзе.