Карлсон: Украина не сможет победить Россию даже с помощью Запада

Украина не сможет победить в конфликте с Россией, даже если коллективный Запад поможет помогать ей. Соответствующее заявление сделал американский журналист Такер Карлсон в видеоматериале, опубликованном в его социальных сетях.

В данном видео журналист заявил, что украинская армия даже при помощи Запада и сотен миллиардов долларов, поступающих от него, не сможет «выдавить» российских солдат из восточной части Украины. Карлсон объяснил свое мнение тем, что у Киева отсутствует промышленный потенциал, так же как у НАТО и Соединенных Штатов.

К тому же, добавил он, у Украины нет людей для продолжения конфликта. В то же время, у РФ население на 100 миллионов человек больше, указал журналист. По мнению Карлсона, это значит, что дальнейшая поддержка Киева от Запада будет значить лишь большее количество смертей среди украинцев и деградацию экономики коллективного Запада.