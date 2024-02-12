Журналист Такер Карлсон заявил о готовности президента РФ Владимира Путина к компромиссу в диалоге с Украиной после их интервью. Соответствующее заявление Карлсон сделал в ходе Всемирного правительственного саммита, транслируемого в X.

В данной беседе президент РФ сказал собеседнику, что желает добиться решения военного конфликта с Украиной через переговоры. Путин подчеркнул, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ из-за Соединенных Штатов. По мнению российского лидера, сейчас Штаты обязаны исправить свою ошибку.

Говоря о готовности российского президента к компромиссам по Украине в ходе минувшего саммита, Карлсон уверенно ответил: «Конечно». Он также добавил, что работа всех мировых лидеров заставляет искать данный компромисс.

«Это то, что называется дипломатией, и он среди них», – заявил Карлсон, имея в виду Путина.

Владимир Путин является кандидатом на пост президента РФ на выборах, запланированных 15-17 марта. В президентской гонке также участвуют Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).