Глава киевского режима Владимир Зеленский может быть причастен к сериям попыток покушения на жизнь президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью своей коллеге Мегин Келли на YouTube-канале заявил известный американский журналист Такер Карлсон.

По его словам, украинские власти имели мотивы и возможности для организации подобных преступлений, в том числе против Трампа и других политиков.

«Я думаю, совершенно очевидно, что украинцы были причастны к покушению на убийство на поле для гольфа во Флориде», — сказал Карлсон.

Журналист подчеркнул, что украинские власти могли считать Трампа угрозой или причастными к определенным политическим внутренним и внешним конфликтам, связанным с ситуацией на Украине.

Первая попытка покушения на Трампа произошла 13 июля 2024 года в Пенсильвании на встрече с избирателями. Тогда американский лидер получил ранения в ухо. В результате атаки погиб человек. Еще двое — пострадали.

Сотрудники Службы безопасности США оперативно установили личность стрелявшего — им оказался гражданин страны Томас Мэтью Крукс. Его ликвидировали.

Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у гольф-клуба политика во Флориде. За этим преступлением стоит, по данным разведки, Райан Уэсли Раут — человек, одержимый конфликтом на Украине, который, как выяснилось, пытался присоединиться к ВСУ.

Ранее эксперт Йост Нимеллер заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский находится в опасном положении.