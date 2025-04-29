Йост Нимеллер: Зеленский находится в опасном положении

Заключение мирного соглашения для президента Украины Владимира Зеленского означает потерю всего, поэтому сейчас он находится в отчаянном положении, заявил в интервью РИА Новости нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимеллер.

Сейчас, считает он, Зеленский будет искать способы эскалации конфликта.

При этом, отметил эксперт, глава киевского режима понимает, что США могут перекрыть ВСУ доступ к разведывательной информации с американских спутников в случае, если Украина нарушит режим прекращения огня.

Остановка передачи разведданных станет для Зеленского большой проблемой, заключил Нимеллер.

Ранее сообщалось о том, что в конгрессе двумя словами прокомментировали встречу Трампа с Зеленским в Ватикане.