Карлсон заявил в Москве, что мир сегодня находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории

Американский обозреватель и телеведущий Такер Карлсон, находясь вновь в Москве, заявил, что целью его визита в столицу России была откровенная беседа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе разговора журналист поинтересовался у министра, насколько вероятно в ближайшей перспективе ядерное столкновение Москвы и Вашингтона. Выводы были неутешительные, посетовал он.

Как написал Карлсон в запрещенной в РФ соцсети X, мировое сообщество в наши дни подобралось максимально близко к точке невозврата и развязывания ядерной войны. Виной тому являются, как подчеркнул американский репортер, именно Соединенные Штаты Америки, что при президенте Джо Байдене находятся в фактическом состоянии активного военного конфликта с Российской Федерацией.

«Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет», — сказал он.

Карлсон констатировал, что большинство американцев об происходящем на Украине и реальной ядерной угрозе даже не подозревает.

Ранее сообщалось, что популярный американский репортер и телеведущий Такер Карлсон, побеседовавший ранее с российским президентом Владимиром Путиным, снова прилетел в Москву. Журналист выложил в соцсетях видео, на котором он на фоне Кремля сообщает, что он снова рад быть в столице России.

Со слов Карлсона, он прилетел в Москву и взял интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Видеозапись беседы с главой МИД РФ Карлсон обещал скоро представить миру.