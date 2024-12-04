Такер Карлсон прибыл в Москву для интервью Лавровым и выложил видео у Кремля

Популярный американский репортер и телеведущий Такер Карлсон, побеседовавший ранее с российским президентом Владимиром Путиным, снова прилетел в Москву. Журналист выложил в соцсетях видео, на котором он на фоне Кремля сообщает, что он снова рад быть в столице России.