Такер Карлсон прибыл в Москву для интервью Лавровым и выложил видео у Кремля
Фото: [kremlin.ru]
Популярный американский репортер и телеведущий Такер Карлсон, побеседовавший ранее с российским президентом Владимиром Путиным, снова прилетел в Москву. Журналист выложил в соцсетях видео, на котором он на фоне Кремля сообщает, что он снова рад быть в столице России.
Со слов Карлсона, он прилетел в Москву, чтобы на сей раз взять интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Видеозапись Карлсон опубликовал во вторник на своем сайте.
«Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова Мы только что закончили запись этого интервью», — сказал он.
Карсон попытался заинтриговать публику, отметив, что беседа с российским министром получилась «абсолютно захватывающей».
«Интервью выйдет очень скоро», — добавил журналист.
Ранее сообщалось, что назначение Трампом Такера Карлсона пресс-секретарем Белого дома оказалось фейком.