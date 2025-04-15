Белый дом призвал ЕС к выбору между США и Китаем в технологиях

Глава Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр полагает, что европейским государствам необходимо определиться: оставаться ли верными партнерству с американскими производителями или же сделать выбор в пользу китайских технологий. Своим мнением господин Карр поделился в интервью с изданием Financial Times.

Председатель комиссии подчеркнул, что западные демократии, связанные союзническими отношениями, должны уделить особое внимание «долгоиграющей проблеме, а именно — усилению экономического влияния Китая.

Карр предостерег, что если западные страны испытывают беспокойство по поводу Starlink, то им стоит представить, что их ждет с версией, разработанной Коммунистической партией Китая.

Глава FCC также высказал обвинения в адрес Европейской комиссии, усмотрев в ее действиях «протекционизм» и «антиамериканскую направленность».

Помимо этого, он призвал европейские телекоммуникационные компании, в частности Nokia из Финляндии и Ericsson из Швеции, рассмотреть возможность переноса производственных мощностей на территорию США, чтобы избежать попадания под действие американских таможенных пошлин.

Напомним, что корпорация SpaceX, принадлежащая Илону Маску, является владельцем глобальной спутниковой системы Starlink.

С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту Земли свыше 8,2 тыс. спутников. В настоящее время в рабочем состоянии находятся приблизительно 7,2 тыс. аппаратов. В начале марта SpaceX произвела запуск еще 28 мини-спутников.

Ранее сообщалось, что Трамп допустил ввод пошлин в 25% на фармацевтическую продукцию.