Карта удара: Минобороны показало, как дроны шли на резиденцию Путина

Военное ведомство России обнародовало детали масштабной попытки атаки с использованием беспилотников. Согласно представленным данным, украинские БПЛА были нацелены на объекты в Новгородской области, где расположена резиденция президента Владимира Путина.

В официальном Telegram-канале министерства была опубликована карта, на которой детально отображены маршруты полета воздушных целей. Картографические материалы свидетельствуют, что запуски дронов осуществлялись с приграничных территорий Украины — Сумской и Черниговской областей.

Трассы полета беспилотников пролегали вглубь российской территории. Как указано на карте, аппараты преодолевали воздушное пространство Брянской, Смоленской и Тверской областей, прежде чем быть перехваченными системами ПВО.

По заявлению Минобороны, в результате работы средств противовоздушной обороны было уничтожено в общей сложности 91 воздушная цель. Наибольшее количество дронов, 49 единиц, сбито в небе над Брянской областью. Еще один беспилотник был нейтрализован над Смоленской областью. Непосредственно в районе Новгородской области, где находится президентская резиденция, силы ПВО ликвидировали 41 БПЛА.