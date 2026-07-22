В центре Москвы произошел крупный пожар в жилом доме

Поздним вечером 22 июля в центре столицы произошел крупный пожар в жилом доме. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве, пишет « Российская газета ».

Возгорание произошло в доме № 26, корпус 1, на Гончарной улице, неподалеку от станции метро «Таганская». По предварительной информации, очаг пожара находился на девятом этаже, где расположена четырехкомнатная квартира.

На место происшествия были направлены усиленные пожарно-спасательные подразделения. К моменту их прибытия многие жильцы самостоятельно покинули здание и вышли на улицу. Специалисты приступили к ликвидации возгорания и выяснению обстоятельств случившегося.

Дом, в котором произошел пожар, является одним из известных архитектурных объектов Москвы. Здание было возведено в 1953 году в стиле сталинского ампира и предназначалось для офицеров, отличившихся в годы Великой Отечественной войны, а также членов их семей.

В разные годы здесь проживали известные советские военачальники, в том числе маршал авиации Григорий Ворожейкин и генерал армии Александр Лучинский. В 2019 году жилой дом получил статус объекта культурного наследия и был включен в соответствующий государственный реестр как «Жилой дом Министерства вооруженных сил СССР».

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