В Ставропольском крае женщину дважды за сутки поймали за рулем с признаками опьянения

Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского края в течение одних суток дважды задержали местную жительницу, которая управляла автомобилями с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, передает РИА Новости .

Первый случай произошел ночью во время патрулирования проспекта Кулакова в Ставрополе. Инспекторы остановили иномарку, за рулем которой находилась 23-летняя жительница Георгиевского муниципального округа. По данным ведомства, женщина признала, что употребляла алкоголь, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.

В ходе проверки полицейские также установили, что автомобилистка ранее была лишена водительских прав. В 2023 году ее наказали за выезд на встречную полосу, однако после окончания срока лишения удостоверение она не восстановила.

Тем же вечером сотрудники ДПС вновь остановили женщину, но уже за рулем другого автомобиля. Во второй раз ей также предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако она вновь отказалась выполнять законное требование инспекторов.

По итогам обоих эпизодов в отношении нарушительницы составили два административных протокола за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За каждое из нарушений законодательство предусматривает административный арест на срок от 10 до 15 суток либо штраф в размере 45 тысяч рублей.

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