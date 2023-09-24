Касперский рассказал о «дырах» в WhatsApp* и Android

В интервью РИА Новости, он сообщил, что вся информационная инфраструктура построена на небезопасных операционных системах с низкой степенью защищенности.

«При этом «дырки» есть как в операционных системах, так и в приложениях. И это касается не только гаджетов, компьютеров, это касается автомобилей, заводов, фабрик, электростанций», – сказал Касперский.

Глава IT-компании выразил обеспокоенность незащищённостью критической инфраструктуры.

В апреле специалисты компании McAfee обнаружили опасный вирус, который распространяется через известные Android-приложения. Как сообщило издание BleepingComputer, вирус под названием Goldoson собирает данные об установленных приложениях, подключениях к Wi-Fi и Bluetooth, а также отслеживает геопозицию человека.

20 сентября Минцифры РФ сообщило, что в стране не планируют блокировать мессенджер WhatsApp*. Разговоры о запрете пользовать соцсетью появились после того, как WhatsApp* объявил о запуске функции создания каналов. В Роскомнадзоре, комментируя нововведение, не исключили полную блокировку мессенджера из-за создания «недружественных каналов».

*принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской и запрещенной