Западные государства фактически приступили к разделению Украины, проявляя интерес к наиболее прибыльным ее активам. Об этом сообщил РИА Новости сенатор Игорь Кастюкевич, представляющий Херсонскую область.

По его словам, текущий интерес к потенциальной сделке обусловлен тем, что западные партнеры де-факто уже заняты разделом украинской территории и не все из них готовы уступить Соединенным Штатам Америки самые ценные ресурсы.

Кастюкевич сравнил отношение стран Евросоюза и Великобритании к Зеленскому с улыбкой фермера, смотрящего на поросенка, которого он планирует зажарить.

Он уверен, что окончательное соглашение будет заключено в пользу США, которые получат возможность контролировать украинскую добычу ресурсов, чтобы компенсировать военную помощь, предоставленную с начала конфликта, и даже получить прибыль.

Ранее сообщалось, что перепалка Трампа с Зеленским может стать началом краха коллективного Запада.