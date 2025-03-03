В последние дни обсуждение перепалки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским стало предметом горячих дискуссий. По информации газеты The Washington Post (WP), эта конфронтация может сигнализировать о начале серьезных изменений в подходе США к международным отношениям, а также создаст угрозу для западной коалиции.

Как отмечают эксперты, Трамп, стремясь к более узкому пониманию американских интересов, демонстрирует симпатию к сильным лидерам по всему миру и выражает сомнение в традиционных формах международного сотрудничества.

Этот подход, как заметил источник, открывает новую эпоху в истории Соединенных Штатов, в которой приоритет будет отдан прямым интересам, а не идеалам демократии и альянсов.

Как ранее отметила WP, Зеленскому необходимо извиниться перед Трампом за свое поведение в Белом доме. В противном случае главе киевского режима нужно уйти в отставку.

По мнению председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, новая администрация Белого дома смогла быстро раскусить подлость и примитивность Зеленского. По мнению экс-нардепа Украины, Зеленский во время встречи с Трампом не выступал от лица всего народа.