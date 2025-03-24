Кавелашвили отозвал иск Зурабишвили против закона об иноагентах в КС

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал иск в Конституционном суде (КС), поданный экс-президентом Саломе Зурабишвили против закона об иностранных агентах. Об этом сообщила пресс-служба грузинского президента.

В представительстве лидера республики отметили, что этот закон направлен на информирование общества о финансировании организаций, представляющих интересы иностранных держав.

Нормативный акт под названием «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом Грузии 14 мая 2024 года.

Зурабишвили подала свой иск в КС в июле 2024 года, потребовав отменить этот закон. Первые слушания по делу состоялись в августе того же года, включая рассмотрение иска от ряда неправительственных организаций (НПО).

Закон об иноагентах в Грузии распространяется на НПО и СМИ, финансирование которых на более чем 20% поступает из-за границы. Эти организации обязаны ежегодно в январе предоставлять декларации о доходах и расходах в Министерство юстиции.

За несвоевременную подачу декларации предусмотрены штрафы в размере 25 тыс. лари (более $9,2 тыс.), с дополнительными 20 тыс. лари (более $7,3 тыс.) за каждый месяц просрочки. Регистрация организаций в установленном реестре началась 1 августа 2024 года.

Политическая ситуация в Грузии претерпела изменения. В октябре 2024 года в республике прошли парламентские выборы, в которых уверенно победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». В декабре 2024 года Михаил Кавелашвили был избран новым президентом Грузии.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии одобрил в первом чтении аналог американского законопроекта FARA.