Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иностранных агентах, который является точным аналогом американского закона Foreign Agents Registration Act (FARA), сообщил ТАСС.

За принятие законопроекта депутаты проголосовали единогласно.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» официально заявила о намерении внести аналог американского закона, направленного на борьбу с финансированием неправительственных организаций (НПО), которые, по мнению властей, поддерживают революционные процессы в стране.

Новая инициатива следует за законом «О прозрачности иностранного влияния», принятым в мае 2024 года.

Грузинская версия закона об иноагентах не затрагивает физических лиц и включает меры наказания за невнесение ежегодной декларации о доходах, включая штрафы. В отличие от американского закона, который может предусматривать тюремное заключение до пяти лет, грузинский закон акцентирует внимание на финансовой прозрачности НПО.

В пояснительной записке к проекту говорится, что большинство НПО, получающих финансирование из-за рубежа, отказываются от регистрации в реестре и соблюдения новых требований. По недавнему заявлению новой администрации США, иностранное финансирование зачастую направляется на дестабилизацию в Грузии.

Отмечается, что принятие закона, аналогичного американскому, необходимо для ограничения влияния внешних сил на государственные институты страны. Исполнение нового закона будет находиться под контролем Антикоррупционного бюро Грузии.

Ранее парламент Грузии обвинил экс-президента республики Саломе Зурабишвили в том, что она намеренно шла на эскалацию с Россией.