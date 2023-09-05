Кавказовед Крылов заявил, что Армения может повторить судьбу Грузии как марионетка НАТО

Глава Еврокомитета по расширению военного блока Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к НАТО. Президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов рассказал, соответствует ли вступление в Североатлантический альянс армянским национальным интересам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, это своего рода часть пропагандистской войны, ведущей Западом и его союзниками на Кавказе против России. Подобная практика была и в отношении Грузии, но оказалось все провально, поэтому та же участь может ожидать и Армению.

Эксперт добавил, что в реальности Еревану предложили разорвать отношения с Москвой и заменить миротворцев России в регионе войсками альянса.

По его мнению, у Армении уже имелся трагический опыт, когда она поверила гарантиям безопасности от Запада, о котором им следует помнить.