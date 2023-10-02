Казахстан запрещает въезд иностранцам, критикующим страну

МИД Казахстана составляет список иностранных граждан, которые негативно высказывались о стране, и затем отказывает им во въезде.

В существовании такого списка признался официальный представитель ведомства Айбек Смадияров. Он пояснил, что это документ для внутреннего пользования, и не стал называть ни конкретных лиц, ни общее число входящих в него лиц. Не раскрыл дипломат и методы сбора данных.

Смадияров отметил, что такая практика не является изобретением казахского правительства, подобные списки ведет каждая страна.