Келлог назвал возможное место проведения следующих переговоров между РФ и Украиной

Возможным местом проведения второго раунда переговоров между Россией и Украиной может стать Женева. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил специальный представитель президента США Кит Келлог.

Он отметил, что Россия ранее отказалась от предложения организовать встречу в Ватикане, несмотря на поддержку этой идеи со стороны папы римского Льва XIV и ряда западных лидеров, включая президента США Дональда Трампа.

«Поэтому, я думаю, что следующим местом проведения переговоров может стать Женева», — сказал Келлог.

Первый с 2022 года очный контакт делегаций РФ и Украины произошел в Стамбуле 16 мая. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Украины Рустем Умеров.

Сторонам по итогам встречи удалось договориться об уточнении условий мирного соглашения, а также об организации обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000».

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, США предложили Ватикан в качестве площадки для продолжения переговоров между Москвой и Киевом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «неэлегантным» этот выбор.

Ранее спецпредставитель американского президента Кит Келлог сообщил, что США уже получили от Киева уточненные детали мирного плана.