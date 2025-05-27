Келлог заявил, что Киев передал США список условий для мирного соглашения с РФ

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил от Киева список условий для переговоров с Россией, и теперь ожидает аналогичный документ от Москвы. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

При этом он подчеркнул необходимость сохранять давление на РФ, чтобы подтолкнуть ее к участию в переговорах. Келлог также отметил, что единственным человеком, который может установить мир на Украине, является Трамп.

«Учитывая его личность, то, кто он есть, именно он может принести мир в этот регион. Это будет непросто. Переговоры никогда не бывают легкими. Но эта война не закончится насилием, не закончится гибелью солдат с обеих сторон. Все в итоге сведется к переговорам. Именно к этому и нужно стремиться», — сказал Келлог.

Об уточнении деталей мирного плана по завершению конфликта на Украине Москва и Киев договорились на первой с 2022 года очной встрече в Стамбуле, которая состоялась 16 мая. Тогда стороны обсуждали возможность прекращения огня, а также согласовали формулу обмена военнопленными.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что будет иметь принципиальное значение при заключении мира.