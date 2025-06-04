Келлог: удары Киева по российским аэродромам повышают риски в конфликте на Украине

Удары ВСУ по российским аэродромам грозят эскалацией украинского конфликта, заявил в эфире телеканала Fox News спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

«<…> Когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается», — пояснил он.

Келлог также отметил, что Киев не знает, как поведет себя Москва, но, несмотря на это, продолжает наносить удары по российской территории.

США стремятся не допустить такого сценария, заявил спецпредставитель, работающий в структуре Госдепартамента.

Келлог считает, что нынешние вылазки Киева продемонстрировали готовность Украины активно проявлять инициативу в военных действиях.

Ранее Келлог заявил, что Путин прав, говоря, что НАТО ведет прокси-войну с Россией.