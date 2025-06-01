Келлог: Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну с Россией

Кит Келлог, специальный представитель США по вопросам Украины, в интервью телеканалу Fox News выразил согласие с точкой зрения президента России Владимира Путина о том, что НАТО фактически участвует в опосредованном конфликте с Россией.

В своем выступлении на американском телевидении он прокомментировал возможное решение Германии о начале поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

«Российский лидер считает, что нынешняя ситуация является прокси-войной со стороны НАТО, и, в определенной степени, это действительно так. Взгляните, какую помощь оказали европейские страны. Путин явно осознает это», — отметил Кэллог.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что будет иметь принципиальное значение при заключении мира на Украине.