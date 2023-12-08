Кэмерон: Британия будет оказывать Киеву «лучшую» помощь

Великобритания продолжит оказывать Киеву «самую лучшую» военную помощь в вопросах количества и качества. Соответствующее заявление сделал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

В ходе пресс-конференции в американской столице британский министр заявил об уверенности в том, что Соединенные Штаты также не прекратят помогать Украине и смогут успешно преодолеть трудности по этому вопросу, с которыми столкнулись в конгресса.

Кэмерон заверил, что королевство продолжит помогать Украине в лучшем виде. Он напомнил о вкладе своей страны в военную поддержку Киева как в количественном, так и в качественном аспектах. Министр подчеркнул, что Великобритания первой передала Украине противотанковые комплексы, танки и артиллерию.

Глава британского ведомства считает, что коллективный Запад тратит средства на Украину с большой выгодой.