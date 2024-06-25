Лидер Франции указал на то, что не поддерживает общение с коллегой из России в последние месяцы. Тем не менее Макрон подчеркнул, что не исключает возможности возобновления диалогу на какую-либо тему в дальнейшем.

Он также отметил, что «верит в силу диалога» и заявил о том, что считает его продолжение важным всегда. Макрон добавил, что готов обсудить с Путиным вопрос атомных электростанций, но в то же время, не объяснил, что именно имеет в виду.

Ранее военный эксперт Орлов выразил мнение, что европейские элиты лишены политической свободы.