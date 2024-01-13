Кения направит в РФ 10 тысяч граждан для трудоустройства

Кенийские власти планируют направить 10 тысяч своих граждан в РФ для последующего трудоустройства. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Кении Хусейн Мохамед в своих соцсетях, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Как отметил пресс-секретарь в своем посте, помимо РФ, работники из Кении также будут направлены в Саудовскую Аравию, ФРГ, Израиль и Сербию с той же целью.

Он сообщил, что на территории Саудовской Аравии для работников из Кении было открыто 2500 тысячи вакансий медработников. В то же время, ФРГ предоставит кенийцам 250 тысяч различных вакантных мест, добавил он. Израиль выделил 30 тысяч мест в сельхоз сфере, Сербия – 20 тысяч в строительстве и сфере услуг, а РФ – 10 тысяч мест в различных сферах, заявил секретарь.

Он также сообщил, что президент его страны Уильям Руто планирует продвигать свое государство в качестве источника конкурентоспособных профессионалов и квалифицированных работников.