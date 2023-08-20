Москва и Киев обязаны во имя прекращения конфликта начать мирный переговорный процесс. И сделать это необходимо до того момента, как ВСУ получат истребители F-16, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

По мнению политика, поставки указанной боевой авиации сведут на нет любые мирные инициативы. Мало того, это грозит серьезной катастрофой для всего человечества, подчеркнул Кеннеди.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки одобрили поставки истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.

«[Поставки F-16] отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Почему бы не провести переговоры?» — прокомментировал американский политик решение Белого дома разрешить поставлять Киеву истребители F-16.

Кандидат в президенты США подытожил, что указанная инициатива нынешней американской администрации только усугубит длящийся уже полтора года коллапс на Украине.