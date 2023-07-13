Кеннеди-младший заявил, что вступление Украины в НАТО - это путь к войне с Россией

Роберт Кеннеди-младший, участвующий в президентской гонке в США, выступил против членства Украины в НАТО, считая, что это – верный способ развязать войну с РФ. Потенциальное членство Украины в альянсе он назвал провокацией. Об этом сообщили в пресс-службе Кеннеди, передают РИА Новости .

Там заявили, что политик категорически против вступления Украины в НАТО, считая это провокацией для РФ и потенциальным источником войны с риском использования ядерного вооружения обеими сторонами.

Сам политик считает, что сейчас всем нужно сконцентрироваться на прекращении конфликта и разработке решения, которое будет уважать безопасность и суверенитет обоих государств.

На минувшем саммите, НАТО был утвержден новый пакет помощи для Украины, который включает формирование отдельного Совета и отмену плана действий по вступлению в альянс для Киева.