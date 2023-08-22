Киев готовится к победе Трампа в выборах и сокращению военной помощи

Киев готовится к смене политики Соединенных Штатов касаемо военной помощи украинской стороне на фоне растущей вероятности победы Дональда Трампа на выборах на пост президента США. Об этом сообщила американская газета Politico .

В публикации отметили, что Киев наращивает отечественную индустрию вооружения из-за растущих шансов на президентство Трампа. Там также подчеркнули, что причиной для подобных действий со стороны украинского правительства является позиция Трампа о нужде в сокращении военной помощи Киеву ради завершения конфликта.

Журналисты сообщили, что на Украине все большую роль начинают играть частные фирмы и лица, которые играют большую роль в поставках оружия, поиске технологий на мировом рынке и сборкой вооружения.

В газете отметили, что остальные американские кандидаты от партии республиканцев тоже наращивают страх в Киеве. Издание подчеркнуло, что Украина потеряет способность сохранять жизнеспособность своих ВС, если останется без поддержки извне.