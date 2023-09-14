Киев грозит Зеленскому революцией

Граждане Украины могут поднять революцию против президента страны Владимира Зеленского этой зимой. Соответствующее заявление сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видео на видеохостинге YouTube .

Соскин заявил, что Зеленский – диктатор, который узурпировал власть благодаря военному положению. Он отметил, что жителям Украины это не нравится, и они планируют поменять положение дел.

Соскин предупредил, что с наступлением зимы, Украину будут ждать новые испытания ввиду отсутствия света, воды и прочих удобств. По его прогнозу, когда народ Украины оголодает, останется без воды, света, газа и бензина, они начнут протестовать на улицах страны.

Он также подчеркнул, что что-то похожее уже происходило в 1980-1990-х годах. Соскин подчеркнул, что революция напрашивается со всех сторон системы: от социальной до финансовой.