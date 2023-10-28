Киев хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна

Украинское правительство собирается усилить контроль над экспортерами зерна для того, чтобы повысить доходы. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник рассказал информагентству, что украинское правительство вводит ожесточенную версию контроля над экспортерами для того, чтобы повысить доходы. По словам собеседника Bloomberg, подобная мера была принята для того, чтобы пускать больше средств в оборонную промышленность страны во время участия в боевых действиях.

Уточняется также, что Киев потребует от торговцев продовольствиями получать разрешения, либо предоставлять документы о налогах за период до февраля 2022 года, когда РФ начала проведения СВО на территории Украины.

Журналисты подметили, что ранее начатые проверки торговцев уже успели негативно сказаться на экспорте продовольствий из страны.