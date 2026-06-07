Киев и письмо Путину: Зеленский раскрыл подробности тайной встречи с Абрамовичем

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News подтвердил факт встречи с российским миллиардером Романом Абрамовичем и раскрыл детали состоявшегося разговора. По словам украинского лидера, бизнесмен сам приезжал в Киев с неким посланием и просил сохранить визит в тайне.

Зеленский рассказал, что Абрамович прибыл в украинскую столицу с конкретным предложением, на которое бывший комик и приготовил ответ.

«Он приезжал в Киев. Он сказал: "Я привез вам послание, и хочу получить послание от вас и передать его [президенту России Владимиру] Путину"», — поделился украинский лидер.

Украинский лидер отметил, что миллиардер настаивал на конфиденциальности встречи. По словам Зеленского, Абрамович прежде всего хотел выяснить, на какие уступки Киев готов пойти в ходе потенциальных мирных переговоров.

Ранее FInancial Times опубликовал информацию о роли Абрамовича как неформального посредника между Москвой и Киевом, однако украинская сторона обычно хранила молчание по этому поводу.

Зеленский не уточнил, когда именно состоялась встреча и какое послание в итоге передал олигарх. Однако сам факт диалога через такого посредника говорит о наличии закрытых каналов коммуникации между противоборствующими сторонами. Впрочем, сам бизнесмен или его представители заявлений Зеленского и информации СМИ о письме не подтверждали.