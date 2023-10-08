Киев мог передать ХАМАС иностранное оружие

Украинское правительство могло отправить движению ХАМАС западное оружие, такое как ЗРК Stinger, гранатометы и боеприпасы к различному вооружению. Виды оружия, которые мог отправить боевикам Киев назвал военный эксперт Андрей Клинцевич, его слова передает издание News.ru .

Свое предположение эксперт выстроил из предположения, что такое оружие можно было бы продать за большую сумму, от которой Киев бы не отказался. Клинцевич заявил, что продано могло быть компактное оружие, которое легко спрятать и отправить контрабандным путем. Он также уточнил, что Киев мог продать не только западное, но и оружие времен СССР.

Клинцевич также добавил, что тактика группировки ХАМАС в вопросе использования БПЛА говорит о том, что боевики принимали участие в конфликте на Украине в роли интернациональных бригад.