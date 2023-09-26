Киев насильно эвакуирует людей из подконтрольной ему части Херсонской области

В посте Сальдо сообщил о том, что оккупационные власти в регионе приступили к эвакуации жителей 31 населенного пункта. По его словам, эвакуацией занимаются сотрудники специальной службы СБУ, которым помогают экстремисты. Глава Херсонской области напомнил, что ранее эти же люди устраивали карательные рейды в отношении сторонников РФ.

Сальдо заявил, что они «выкуривают» жителей, бросаясь гранатами и взрывчаткой в жилые помещения. По его словам, они отбирают детей у родителей и вывозят гражданских, предварительно собирая их в группы. По информации Сальдо, всех их отправляют в лагеря возле Николаева, откуда позже мужское население отправляется в местные военные комиссариаты, чтобы позже отправить на участие в боевых действиях.