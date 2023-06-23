Киев назвал китайского производителя автомобилей Geely «спонсором войны»

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) отнесло китайскую компанию по производству автомобилей Geely к «спонсорам войны», потому что она продолжает платить налоги в бюджет России. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба НАПК.

«Geely продолжает платить налоги в бюджет России, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины в то время, когда большинство производителей автомобилей из Европы, Японии и Кореи прекратили продажи на российском рынке после вторжения в Украину», – говорится в сообщении ведомства.

Там же отметили, что исполнительный директор холдинговой компании Geely Дэниел Ли призывал свои компании не покидать рынок РФ.

Geely владеет миллиардер из КНР Ли Шуф. Помимо Geely, его компаниям принадлежат такие бренды как Lynk & Co, Volvo Cars, Lotus, Farizon Auto.

В феврале 2023 года аналитики агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» сообщили, что с начала года продажи автомобилей Geely увеличились в два раза. Отмечалось, что за январь в стране официально продали 3465 новых машин указанной марки. Это – на 96,2% больше, чем было продано за такой же период в 2022 году.

С начала специальной военной операции российский рынок покинули некоторые иностранные компании по производству автомобилей – Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Audi. Самыми популярными на рынке РФ машинами являются автомобили марок Самыми популярными среди них остаются Chery, Haval, Geely, Exeed и Omoda, которые производятся в КНР.