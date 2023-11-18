Киев не получит помощи от США до середины декабря

Украина не увидит военной помощи со стороны Соединенных Штатов, по меньшей мере, до середины следующего месяца. Есть вероятность, что поддержка для Киева будет выделена лишь в 2024 году. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на информацию, полученную от американских сенаторов.

Чиновники рассказали, что в ближайшее время будут заняты работой над соглашением для отправки помощи украинской стороне. По их словам, голосование по соответствующему проекту планируется провести в конце ноября. Они отметили дефицит военных ресурсов у Киева и заявили, что им придется «подтолкнуть себя к переговорам на следующей неделе».

Авторы материала также заявили, что масштабная поддержка Украины «дает трещины», так как контрнаступление украинских ВС оказалось в тупике.