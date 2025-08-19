Киев не согласился на территориальные уступки России: что Зеленский требует взамен?

Позиция Киева однозначна: прекращение боевых действий рассматривается как обязательное первоначальное условие для достижения мира.

Также Украина настаивает на компенсации ущерба со стороны России, источником которой потенциально могут стать замороженные за рубежом активы РФ.

