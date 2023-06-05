Киев, Николаевская и Одесская области: выяснилось, какие регионы должны войти в состав РФ для завершения СВО

Идеальное окончание специальной военной операции (СВО) на территории Украины — вход в состав РФ всей левобережной части украинского государства. Об этом рассказал профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Артемий Рожнов.

Официальные цели СВО, по слова эксперта, изначально заключались в защите жителей Донбасса, то есть признании суверенитета ДНР и ЛНР в пределах границ Донецкой и Луганской областей и обеспечении их безопасности от посягательств со стороны Украины. Другие пункты – демилитаризация и денацификация Украины.

Демилитаризация, продолжает специалист, означает низведение военного потенциала Украины до такого уровня, при котором она будет неспособна представлять угрозу России ни сама по себе, ни как плацдарм для сил НАТО.

Под денацификацией понимается искоренение идеологии украинского нацизма и воинствующей русофобии как основы государственного существования Украины в ее антироссийской версии.

После включения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, первая цель СВО территориально расширилась.

«Поэтому спецоперация не завершится как минимум до тех пор, пока украинские вооруженные формирования не будут вытеснены за их пределы на безопасное расстояние. В идеале в состав России должны войти вся левобережная Украина, Киев, а также Николаевская и Одесская области», – заявил Антон Рожнов в беседе с корреспондентом «Подмосковье сегодня».

Ранее в Госдуму внесли поправки о способе выплат участникам СВО.