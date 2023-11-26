Киев обвинили в охоте за детьми с применением дронов
Фото: [Евгений Епанчинцев/ТАСС]
Украинские власти ведут охоту на мирное население ДНР, в частности, на женщин и детей, с применением дронов. Соответствующее заявление сделал посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник в своих социальных сетях.
Как сообщил в своем посте Мирошник, на территории Донецка пострадала женщина после того, как БПЛА украинских ВС сбросил взрывчатый боеприпас. Согласно информации посла, другой вражеский дрон сбросил гранату в районе Донецка, в результате чего получил множественные ранения сварщик ГУП ДНР «Вода Донбасса».
Мирошник заявил, что украинские ВС ведут «охоту за мирными гражданами» с применением ударных БПЛА. Посол подчеркнул, что вражеские солдаты видят, что собираются сбросить боеприпас на граждан, но намеренно это делают.
«В этом и суть нацизма!» — заявил он.