Киев перепугался, что что Белоруссия стянула к границе с Украиной армию и ЧВК «Вагнер»

Минск стянул к границе с Украиной армию и ЧВК «Вагнер». Что является откровенно враждебным шагом по отношению к соседнему государству. Такими словами в своем официальном заявлении украинский МИД прокомментировал начавшиеся на южных рубежах Белоруссии военные учения.

По утверждению Киева, под видом учений в Гомельской области Белоруссия сосредоточила личный состав вооруженных сил страны, военную технику, танки, артиллерию, РСЗО и средства ПВО и РЭБ.

На данном фоне МИД Украины призвал Минск «прекратить недружественные действия и отвести войска от ее границы на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня».

Ответа с белорусской стороны пока не последовало. Но, как ранее предупреждал президент страны Александр Лукашенко, напряженность на украино-белорусской границе с залетами на территорию республики дронов ВСУ не останется без должного внимания.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вынудил ВСУ снимать резервы с фронта.