Украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу «Политика» заявил, что Киев снимает с фронта свои немногочисленные резервы из-за слов президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Белорусский лидер недавно заявил, что около десяти ударных дронов ВСУ нарушили границу республики. На этом фоне Лукашенко распорядился об усилении группировки войск на участках у Украины, что заставило ВСУ понервничать. По словам политолога Золотарева, украинским силам пришлось отводить свои скудные резервы, совершая маневр переброса на север. Ввиду немногочисленности живой силы и техники, дрожать приходится над каждым батальоном.

«Эти заявления заставляют растаскивать и без того небольшие наши резервы», — заявил Золотарев.

Таким образом, Минск ослабил украинскую армию одним решением.

Ранее сообщалось, что жители Пролетарска в ужасе оставляют дома из-за взрывов на нефтебазе.