Власти Киева перестали отправлять танки, переданные «западными партнерами» для контрнаступления. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание The Wall Street Journal.

ВСУ теперь не смогут использовать иностранную технику для штурма российских позиций. Вместо этого, по информации источника, украинские военные будут усиливать нанесения «точечных» ударов по позициями ВС РФ.

«Столкнувшись с жестким сопротивлением России, украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции», – говорится в публикации издания.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. По словам главы государства, украинская армия не испытывает успеха фронте, а российские силы регулярно отрабатывают по целям. По словам Путина, с начала наступления ВСУ потеряли 295 танков и 780 бронемашин.

Министерство обороны РФ в начале июня опубликовало видео, на котором российские военные уничтожают танки немецкого производства Abrams, которые используют украинские солдаты. Именно эти танки требовал у ФРГ президент Украины Владимир Зеленский.

В апреле заместитель министра иностранных дел Украины и экс-посол в Берлине Андрей Мельник сообщил, что на вооружении ВСУ находится порядка 50-60 танков, привезенных из западных стран.