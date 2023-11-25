Киев посетил президент Швейцарии

Ален Берсе прибыл в столицу Украины, чтобы принять участие в саммите, который посвящен вопросам продовольственной безопасности.

Помимо этого, ему предстоит встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам Берсе в одной из социальных сетей.

«Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности», - написал он.

Затем Берсе добавил, что у него вдобавок к участию в саммите запланирована встреча с украинским лидером.