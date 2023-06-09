Киев признал, что Украина никогда не станет членом НАТО

Северо-Атлантический альянс не хочет видеть в своем составе Украину, по крайней мере до окончания противостояния с Россией и прекращения боевых действий - это невозможно от слова совсем, считают на Банковой.

Как признал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, незалежной не грозит оказаться новым участником военного блока, поэтому не стоит больше на политическом уровне в стране не спекулировать на эту тему.

«Аксиома. Пока продолжается война - Украина не сможет стать членом НАТО. Но получит весь спектр вооружения "натовского" стандарта... Спекуляции "как, когда, почему не прямо сейчас" не нужны...», - написал он.

Напомним, в конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев в очередной раз официально подал заявку о вступлении в НАТО по по ускоренной процедуре. Однако в самом альянсе инициативу украинского лидера восприняли прохладно.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Индии 4 июля.