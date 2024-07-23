Киев пугают сложности, связанные с возвращением Трампа в Белый дом

Киев опасается сложностей, которые могут возникнуть в 2025 году в случае избрания Дональда Трампа президентом США, сообщают РИА Новости со ссылкой на журнал Time.

Как утверждают в западном издании, ссылаясь на неназванный источник в украинских властях, в Киеве ожидают сложности, связанные с избранием Трампа, в первые 8-9 месяцев 2025 года.

Отмечается, что если Трамп станет президентом США, он с большой вероятностью сократит помощь Украине и будет подталкивать Зеленского к переговорам с Москвой. При этом Киеву останется рассчитывать на поддержку Европы, чтобы совместными усилиями склонить Трампа на свою сторону. Аргументом в пользу поддержки украинской стороны может стать, в том числе, выгода для американского ВПК, который получит значительную прибыль.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен выступить ведущей стороной в вопросе урегулирования отношений между Россией и Украиной. Он выразил готовность разрешить конфликт еще до своего избрания президентом США.