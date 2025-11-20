Киев раскритиковал американский план урегулирования конфликта

Украинские официальные лица выразили резкую критику в адрес мирного плана урегулирования конфликта, предложенного администрацией Соединенных Штатов. Согласно информации, опубликованной изданием Financial Times, киевские чиновники, ознакомившиеся с содержанием документа, заявили о невозможности его реализации без внесения существенных корректировок (материал есть у РИА Новости ).

Анонимный источник, имеющий доступ к материалам документа, охарактеризовал американскую инициативу как чрезмерно стандартизированную и не учитывающую региональные особенности конфликта.

Ранее дипломатический портал Axios со ссылкой на представителя американской администрации сообщил об отмене запланированной встречи между специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским. Причиной отмены переговоров, которые должны были состояться в Турции, стало нежелание украинской стороны обсуждать предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования.

Согласно подробностям документа, раскрытым Financial Times, американская инициатива предусматривает комплекс мер, включающих сокращение объемов военной помощи Киеву, предоставление официального статуса канонической Украинской православной церкви, придание русскому языку государственного статуса на Украине, отказ Киева от территориальных претензий на Донбасс и проведение реформы по сокращению численности Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что в Госдуме заявили о непоследовательной политике Вашингтона по переговорам об Украине.